شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. المغرب تتقدم على مصر 1/0 ببطولة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت احداث الشوط الأول بين منتخب مصر للشباب ونظيره المغربي، بتقدم الأخير بهدف دون رد في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الرابعة والأخيرة من بطولة شمال أفريقيا، التى يشارك فيها شباب الفراعنة لاكتساب مزيدٍ من الاحتكاك بالمنتخبات الأفريقية.

وسجل هدف المنتخب المغربى اللاعب ياسر سبارى فى الدقيقة 6 من أحداث الشوط الأول.

واختار وائل رياض شيتوس المدير الفنى لمنتخب الشباب تشكيل المباراة كالتالى:- عبد المنعم تامر، معتز محمد ، محمد سمير، أحمد عابدين، يوسف سيد، مهند على، مهاب سامى ، محمد السيد، مروان محمود، عمرو خالد ، كريم حامد

كان منتخب مصر تعادل مع ليبيا فى الجولة الأولى، لكنه حقق الفوز على الجزائر بثلاثية في الجولة الماضية، وخسر من تونس فى الجولة الثالثة برباعية مقابل هدفين، ليفقد فرصة التتويج بالبطولة.

وتوقف رصيد منتخب مصر عند 4 نقاط في المركز الثالث من 3 مباريات، بينما قفز منتخب تونس لصدارة الترتيب برصيد 9 نقاط والعلامة الكاملة، في البطولة التي يتأهل منها صاحب المركز الأول إلى بطولة أمم افريقيا تحت 20 سنة التي تستضيفها مصر.