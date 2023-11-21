شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الأهلي يقرر تمديد عقد عمرو السولية لمدة موسمين وتقديره مادياً،الزمالك يرفض رفع "سقف" راتب المدرب الجديد.

الزمالك يرفض رفع "سقف" راتب المدرب الجديد

رفض مسئولو نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، فكرة رفع السقف المالي للمدرب الأجنبي الجديد المُقرر التعاقد معه خلال الفترة المقبلة خلفاً للكولومبي أوسوريو، واستقروا على عدم رفع سقف التعاقد عن المبلغ الذى كان يتقاضاه أوسوريو أو أقل قليلا، كحد أقصى للتعاقد مع المدرب الذي سيتولّى المسئولية الفترة المقبلة.

الأهلي يقرر تمديد عقد عمرو السولية لمدة موسمين وتقديره مادياً

استقر مسئولو النادي الأهلي على تجديد عقد عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأحمر لمدة موسمين جديدين، لاسيما أن عقد اللاعب ينتهي مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى، ضمن سياسة إدارة الأهلي فى توفير حالة من الاستقرار داخل صفوف الفريق وحسم الملفات المعلقة، وعلى رأسها ملف تجديد عقود لاعبي الفريق الأحمر.

أوتوبيسات مجانية تنقل جماهير الأهلى للإسكندرية لمؤازرة السلة أمام الاتحاد

قررت إدارة النادي الاهلى توفير أوتوبيسات مجانية لنقل جماهير الأهلي إلى الإسكندرية اليوم الثلاثاء، لمؤازرة الفريق الأول لكرة السلة رجال في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط أمام الاتحاد السكندري.

هداية ملاك بطلة التايكوندو فى منهج اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائى

ظهرت هداية ملاك ، بطلة منتخب التايكوندو والحاصلة على برونزيتى دورة الألعاب الأولمبية ريو دى جانيرو وطوكيو فى المناهج الدراسية.

نص شكوى حمزة الجمل لاتحاد الكرة بشأن مستحقاته لدى الإسماعيلى

حصل ”الخليج 365” على نسخة من شكوى حمزة الجمل لاتحاد الكرة بشأن مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادى الإسماعيلى.

بيراميدز يضع محمد صبحى على قائمة الصفقات المطلوبة فى الموسم الجديد

دخل محمد صبحى، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على قائمة الصفقات المطلوبة فى بيراميدز، لتدعيم صفوف الفريق السماوى مع بداية الموسم المقبل، خاصة فى ظل اقتراب شريف إكرامى من اعتزال الساحرة المستديرة، لتقدمه فى العمر، ورغبة مسئولى بيراميدز فى النزول بمعدل أعمار جميع اللاعبين ومن بينهم مركز حراسة المرمى.

ينتظم لاعبو الأهلي الدوليون في مران الفريق الأحمر اليوم، الثلاثاء، بعد انتهاء معسكر منتخب مصر خلال شهر نوفمبر الجاري، والذي تخلله خوض مباراتين ضد جيبوتي وسيراليون ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 ، بعد الحصول على راحة 24 ساعة عقب الانتهاء من معسكر الفراعنة والعودة إلى القاهرة صباح أمس الاثنين.