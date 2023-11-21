شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يغازل الزمالك بفيديو داخل جيم النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمد صبحى حارس مرمى الزمالك ، فيديو عبر خاصية الصور، بصفحته بموقع تبادل الصور انستجرام ، من داخل جيم النادى بميت عقبة، وأرفق بالفيديو علامة " العضلات "

وكان محمد صبحى تعرض للإيقاف لمدة شهر من جانب مجلس إدارة نادى الزمالك مع عرضه للبيع، على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مباراة زد في الدورى.



محمد صبحى

ودخل محمد صبحى، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فى قائمة الصفقات المطلوبة فى بيراميدز، لتدعيم صفوف الفريق السماوى مع بداية الموسم المقبل، خاصة فى ظل اقتراب شريف إكرامى من اعتزال الساحرة المستديرة، لتقدمه فى العمر، ورغبة مسئولى بيراميدز فى النزول بمعدل أعمار جميع اللاعبين ومن بينهم مركز حراسة المرمى.

استقر مسئولو نادى الزمالك على منح الضوء الأخضر لمعتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفنى، لعودة مشاركة أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى لاعبى الفريق فى المباريات مرة أخرى، بعد انتهاء فترة الإيقاف التى حددها المجلس لمدة شهر، على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد في الدورى.