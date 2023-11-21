موعد قمة البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يحل منتخب الأرجنتين ضيفا ثقيلا على نظيره البرازيلى، في الثانية والنصف من صباح الأربعاء، على ستاد ماراكانا، في قمة منافسات الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويتصدر منتخب الأرجنتين مجموعته برصيد 12 نقطة، بينما يوجد منتخب البرازيل في المركز الخامس برصيد 7 نقاط، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وتضم تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، 10 منتخبات في مجموعة واحدة، تقام فيما بينهم مباريات ذهاب وإياب، ويتأهل أول 6 منتخبات بشكل مباشر إلى النهائيات، ويضمن صاحب المركز السابع المنافسة في الملحق العالمي.

ويضم تشكيل الأرجنتين المتوقع كل من:

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز.

خط الدفاع: مولينا، روميرو، أوتاميندي، تاجليافيكو.

خط الوسط: رودريجو دي باول، ماك أليستر، إنزو فرنانديز.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز، جوليان ألفاريز.

فيما جاء تشكيل البرازيل المتوقع ضد الأرجنتين، كالتالى:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: إيمرسون، ماركينيوس، جابرييل، كارلوس أوجستو.

خط الوسط: برونو جيمارايش، أندريه، رافينيا.

خط الهجوم: رودريجو، جابرييل مارتينيلى، خيسوس.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل ضد الأرجنتين في تصفيات كأس العالم:

تقرر أن تذاع مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في تصفيات كأس العالم المقرر لها فجر اليوم عبر قناة SSC1 HD بتعليق فهد العتيبي.