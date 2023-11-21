اللي عمله في المنتخب عمله مع الأهلي.. شوبير يكشف كواليس تعنيف كولر لإمام عاشور

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل جلسة تعنيف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي للثنائي إمام عاشور وحسين الشحات بعد استبعادهما من قائمة المنتخب.

قال "شوبير" في برنامجه الإذاعي: "كولر كان غاضب جدا من إمام عاشور، وعقد جلسة معه بعد أزمته مع المنتخب الوطني، واستبعاده من القائمة رفقة زميله حسين الشحات".

أضاف: "اللاعب الجيد جيد في جميع الأحوال، وإمام يحتاج دائما قرصة ودن، خاصة وأنه تم استبعاده أيضا من رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز لنفس السبب".

أكمل: "اللي عمله إمام عاشور مع المنتخب عمله مع النادي من الأخر كدا، وكولر كان غاضب جدا جدا، ومؤيد لقرار فيتوريا، وعنف إمام عاشور بشكل كبير، علاوة على حديثه أيضا مع حسين الشحات ومطالبته بالالتزام".

وكان البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، قرر استبعاد الثلاثي إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد من معسكر المنتخب بعد تخاذلهم في تدريبات المستبعدين عقب مباراة جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026.