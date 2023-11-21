الامارات | وفاة مأساوية تكتب نهاية بطلة رياضية في سن الـ 16 عامًا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت الرياضية الشابة ميا صوفيا ليتكي، عضوة فريق الجمباز الإيقاعي في ألمانيا، في مركز تدريب منتخب بلادها.

ووفقاً لوسائل الإعلام الألمانية فإن السبب الأولي للوفاة هو السكتة القلبية المفاجئة.

وأعلن الاتحاد الألماني للجمباز وفاة "الفنانة" البالغة من العمر 16 عاماً، والتي ختمت الموسم الماضي كبطلة بلادها في تمارين الطوق بين الناشئين، وانتقلت هذا العام إلى فريق الكبار.

حدثت المأساة في مركز تدريب المنتخب الألماني في فيلباخ-شميدن.

ولم يتمكن طاقم الأطباء في المركز من مساعدة الرياضية الشابة.

لم يكن هناك إعلان رسمي عن سبب وفاة ليتكي، لكن المطلعين على المنشور المؤثر في صحيفة "بيلد" الألمانية أشاروا إلى أن ميا صوفيا لم تعاني من سكتة قلبية مفاجئة، لكن كل شيء سيتضح بعد التشريح.