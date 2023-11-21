ميسي يقود تشكيل الأرجنتين المتوقع لمباراة البرازيل

ياسر رشاد - القاهرة - يعتمد ليونيل سكالونى المدير الفني لمنتخب الأرجنتين على هذا التشكيل لمباراة البرازيل في المباراة المرتقبة على ستاد ماراكانا ضمن منافسات الجولة السادسة في تصفيات كأس العالم .

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تشكيل الأرجنتين المتوقع:

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز.

الدفاع: ناويل مولينا- كوتي روميرو- نيكولاس أوتاميندي- نيكولاس تاجليافيكو.

الوسط: ورودريجو دي باول- إنزو فرنانديز- أليكسيس ماك أليستر.

الهجوم: أنخيل دي ماريا ليونيل ميسي- لاتارو مارتينيز.

ترتيب الأرجنتين والبرازيل في المجموعة

يتصدر منتخب الأرجنتين ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة محتلا المركز الأول فيما يدخل البرازيل مباراة الأرجنتين برصيد 12 نقطة.

موعد مباراة البرازيل والارجنتين في التصفيات أمريكا الجنوبية

تنطلق صافرة مباراة البرازيل والأرجنتين صباح غد الأربعاء الموافق 22 من شهر نوفمبر 2023 ، في تمام الساعة 2.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و3.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و4.30 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والارجنتين

تذاع قنوات اس اس سي الرياضية السعودية الناقل الحصري لتصفيات كأس العالم حول العالم عبر البث الفضائي المشفر .