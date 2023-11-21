مدرب مفاجأة مرشح لخلافة أنشيلوتي في ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - سادت حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية حول مستقبل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد، بعدما اقترب عقده من الانتهاء مع الملكي.

وكانت تقارير صحفية برازيلية قد أكدت بإن المدرب الإيطالي وقع عقدًا مع الاتحاد البرازيلي خلال الفترة الماضية، وذلك لقيادة منتخب السيلساو خلال الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد يبحث عن خليفة أنشيلوتي خلال الفترة الحالية.

في سياق متصل كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن بيريز مقتنع تمامًا بإن يكون المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي، المدير الفني لبرايتون الإنجليزي، هو الأنسب لمشروع الريال، لخلافة أنشيلوتي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد بدأ مباحاثاته مع دي زيربي خلال الفترة الحالية، وذلك لقيادة مشروع النادي الملكي خلال المواسم المقبلة.

ويعد دي زيربي أحد أفضل مدربي الدوري الإنجليزي خلال الفترة الحالية، حيث نجح في إثبات نفسه مع برايتون في البريميرليج.

وينتهي عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد مع نهاية الموسم الحالي 2024، حيث يرغب بيريز في عدم التجديد معه بعد المستويات المتذبذبة التي قدمها مع الفريق خلال الموسم الماضي.

يذكر أن دي زيربي من المدربين الذين يلعبون الكرة الهجومية الشاملة، والتي تعتمد على الاستحواذ على الكرة وكثرة تمرير الكرة، بجانب المرونة في التكتيك الذي يتبعه.