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جيرارد يكشف عن أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف ستيفين جيرارد، لاعب السابق ومدرب الاتفاق السعودي الحالي، رأيه حول أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم .

وأكد جيرارد في تصريحات نقلتها صحيفة "اَس" الإسبانية، أن البرتغالي ، لاعب ومانشستر يونايتد السابق والنصر السعودي الحالي يعد أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.

وقال جيرارد في تصريحاته: "بالتأكيد كريستيانو رونالدو يعد اللاعب الأفضل على الإطلاق، فهو الماعز الحقيقي".

وتابع: "رونالدو وصل إلى في يناير الماضي، ومن الملفت للنظر أن توقيعه للنصر كان بداية كل شيء. لقد جلب العديد من اللاعبين الرائعين إلى السعودية".

وتابع: "تابعت رونالدو لفترة طويلة، لمدة 6 أشهر في الدوري السعودي، كنت أشاهد نتائجه وتأثيره مع النصر. والآن أصبح منافساً لنا".

الجدير بالذكر أن جيرارد تحدث منذ عام مع جاري نيفيل عن أفضل لاعب في العالم، ليختار الأرجنتيني ليونيل ، لكنه قام بتغيير رأيه خلال الفترة الحالية ويختار الدون البرتغالي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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