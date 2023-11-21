13 لاعبا من الدوري السعودي مرشح ل جوائز جلوب سوكر 2023

ياسر رشاد - القاهرة - اختارت جائزة جلوب سوكر العالمية 13 من منافسات الدوري السعودي للدخول ضمن المرشحين للحصول على جوائز أفضل لاعب في العالم وأفضل حارس مرمى وأفضل لاعب عربي وأفضل لاعب واعد ونجم الجمهور.

13 لاعبا من الدوري السعودي ضمن المرشحين لـ جوائز جلوب سوكر

ومن بين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم 2023 من جلوب سوكر كل من كريستيانو رونالدو من نادي النصر وكريم بنزيما من نادي الاتحاد وياسين بونو من نادي الهلال.

بينما ضمت جائزة نجم الجمهور لعام 2023 كريستيانو رونالدو مهاجم النصر ونيمار دا سيلفا من نادي الهلال.

بينما ترشح لجائزة أفضل لاعب صاعد في عام 2023 كل من فراس البريكان من النادي الأهلي وسعود عبدالحميد من نادي الهلال.

وقد اختارت جائزة أفضل حارس في العالم من جلوب سوكر 2023 العملاق المغربي ياسين بونو حارس مرمى نادي الهلال.

أما عن جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط لعام 2023 تم ترشيح كلا من كريم بنزيما وعبدالرزاق حمدالله ثنائي هجوم نادي الاتحاد وكريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا من نادي النصر، ولاعب وحيد من أندية الهلال وهو سالم الدوسري ورياض محرز من الأهلي ومراد باتنا من الفتح وأوديون إيجالو مهاجم الوحدة، وعلي مبخوت من نادي الجزيرة الإماراتي.