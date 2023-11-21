اليوم .. فوز فريق وادي دجلة بهدفين نظيفين علي فريق النجوم

ياسر رشاد - القاهرة - تعادل فريق النجوم في أداءه وأداء فريق دجلة ، ولكن دجلة استطاع السيطرة على المباراة وتحقيق الفوز بفضل هدفى محمود الدياسطي في الدقيقة 46 وعلي حسين في الدقيقة 82.

في الشوط الأول، كانت المباراة متكافئة بين الفريقين، حيث كان النجوم يهاجم بقوة ويحاولون الوصول لمرمى فريق دجلة. واجه فريق النجوم صعوبة في اختراق دفاعات دجلة الصلبة وتألق حارس المرمى الخصم.

في الدقيقة 46، تمكن محمود الدياسطي من تسجيل هدف رائع لصالح فريق دجلة من خلال تسديدة قوية ارتطمت في الشباك معلنة عن التقدم للفريق.

وبعد هدف الدياسطي، حاول النجوم تعديل النتيجة والتساوي، لكنهم واجهوا صعوبة في الهجمات والوصول للمرمى المنافس. وقد أظهر فريق دجلة تنظيم قوي في الدفاع، حيث تصدوا لعدة محاولات من النجوم بنجاح.

في الدقيقة 82، استطاع علي حسين أن يسجل الهدف الثاني لفريق دجلة بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، مما جعل الفريق يضمن الفوز.

في الدقيقة 88، قلص النجم محمد همام الفارق بتسجيل هدف لفريق النجوم، لكنه لم يكن كافيًا لتغيير نتيجة المباراة.

بهذه النتيجة، يستمر فريق النجوم في مشاكلهم ويحتلون المركز ال 17 برصيد 6 نقاط، بينما يعزز فريق دجلة مكانته في الصدارة ويحتل المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

من المهم أن يستفيد فريق النجوم من هذه الخسارة ويعمل على تحسين أداءهم في المباريات القادمة، بينما يحتفظ فريق دجلة بمعنوياتهم المرتفعة ويستمرون في تحقيق النتائج الإيجابية.