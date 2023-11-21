ياسر رشاد - القاهرة - أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري أنه هناك من يتربص بالمنتخب الوطني والمستوى الذي ظهر به في المواجهتين الماضيتين أمام جيبوتي وسيراليون، بالرغم من تحقيق الانتصار وحصد أول 6 نقاط من تصفيات كأس العالم 2026.

عامر حسين: هناك من يتربص بالمنتخب ويقلل من عزيمه اتحاد الكرة

وقال عامر حسين فى تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء،: " هناك من يقلل من عزيمة اتحاد الكرة ويتربص بالمنتخب ونتائج المنتخب الوطني في المواجهتين الماضيتين".

المنتخب حقق الانتصار بمواجهتين فى غاية الأهمية أمام جيبوتي وسيراليون ونجحنا في تصدر مجموعتنا بتصفيات كأس العالم، نرغب في التأهل وحسم بطاقة التأهل مبكرًا من أجل الاستعداد لبطولة مثل كأس العالم، وليس على الجميع إلا دعم المنتخب واتحاد الكرة، لأنه واضح في الفترة الأخيره محاولات البعض التقليل من عزيمتنا.

وتابع:" واجهنا سيراليون فى ليبيريا فى ظروف صعبة للغاية، من أول الملعب والتأمين وكل الأمور المحيطة باللقاء، لذلك، كان فوز مهم عدنا به، والجميع فى اتحاد الكرة يرغب فى الوصول لكأس العالم.