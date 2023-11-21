إشادة دولية بنجاح البطولة العربية لكمال الأجسام في الإسكندرية 2023

ياسر رشاد - القاهرة - ختتمت فعاليات البطولة العربيه لكمال الاجسام واسدل الستار بنجاح ساحق للنسخه رقم 23 للرجال و19 للشباب والثالثه للكلاسيك والفيزيك المقامه في الاسكندريه ، والتي افتتحها اللواء محمد طاهر الشريف محافظ الاسكندريه يوم 18 نوفمبر في احد الفنادق الكبري في الاسكندريه واستمرت فعالياتها لمده ثلاث ايام ، بحضور الدكتور رفائيل سانتونجا، رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام ، والدكتور عادل فهيم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي لكمال الأجسام، والدكتور ماهر الغريب نائبا عن وزير الشباب والرياضة و العديد من رؤساء الوفود العربيه ، بمشاركة 800 رياضي يمثلون 13 دولة عربية بلاضافه لمصر الدوله المستضيفه للحدث وهو رقم قياسي لم يسبق تسجيله في بطوله عربيه من قبل .

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هذا وقد أعرب الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي ونائب اول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام عن سعادته بنجاح البطولة العربية لكمال الاجسام رقم ،23 للرجال 19 للشباب والثالثه للكلاسيك والفيزيك المقامه في الاسكندريه في الفتره من 17 الي 20 نوفمبر 2023 وبتواجد الاخوه العرب على أرض الإسكندرية .

وتقدم فهيم بكل الشكر والتقدير إلى اللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية على دعمه المستمر للاتحاد المصري والعربي لكمال الأجسام، وجميع الأنشطة والفعاليات الرياضية التي تقام في الإسكندرية وقدم كل الشكر الي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه علي دعمه المستمر في كل وقت ولكن لم يسطع الحضور لظروف سفره خارج البلاد و اناب عنه الدكتور ماهر الغريب لحضور كل فعاليات البطوله ، كما اتقدم بالشكر للجنه العليا القائمه علي ادارة البطوله وكل اللجان الفرعيه علي ماقدموه من عمل وجهد في انجاح هذا الحدث وخروجه بهذا الشكل المشرف لمصر وكل العرب ولا انسي شركاء النجاح الشركات الراعيه والداعمه لهذا الحدث اشكرهم جدا علي كل ماقدموه من دعم مادي وعيني ومعنوي ليخرج الحدث بهذا الشكل النهائي واتوجه بكل الشكر الي مجلس ادارة الاتحاد المصري والعربي زملائي في هذا النجاح .

وقال فهيم : أرحب بضيوف مصر من الاخوه العرب وابارك لهم نجاح البطوله العربيه والفضل الكبير يرجع لتواجدهم معنا في عروس البحر المتوسط، كما أرحب بضيف مصر الدكتور رفائيل سانتونجا، رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية وزوجته وأقدر وجوده معنا وماقدمه لانجاح هذا الحدث في مصر.

وفي نفس السياق أشادة كل الوفود العربيه بنجاح البطوله العربيه وبالتنظيم الاكتر من رائع وهذا ليس بجديد على مصر استضافتها لمثل هذه الأحداث الرياضيه الدوليه ونجاحها ونوجه كل الشكر للواء طاهر الشريف محافظ الاسكندريه وللدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي ونائب اول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقه البدنيه على حسن الضيافه وعلى كل ماقدم لنا خلال أيام البطولة.