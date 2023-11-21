بعد قليل .. طائرة الأهلي ضيفًا على بتروجت في ثاني مواجهات الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي بعد قليل نظيره بتروجت ، في ثاني مبارياته في بطولة الدوري، خلال اللقاء المقرر إقامته على صالة اتحاد الشرطة.



وتنطلق صافرة اللقاء في تمام السادسة مساء اليوم، على أن يسبق المباراة قيام الإسباني فيرناندو مونزو المدير الفني بعقد محاضرة للاعبين لمراجعة آخر المهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

كان الأهلي قد بدأ مشواره في البطولة بتحقيق الفوز على فريق المقاولون العرب بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة دون مقابل خلال اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الأولى من منافسات الموسم الجديد.

يد الأهلي يواجه الطلائع ..

وعلى صعيد منافسات كرة اليد ، يواجه الفريق الأول لكرة ا

ليد رجال بالنادي الأهلي، مساء اليوم نظيره طلائع الجيش على صالة اتحاد الشرطة أيضًا، خلال المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.



تأتي المباراة بعد أيام قليلة من الفوز الذي حققه الفريق على هليوبوليس بنتيجة 36-28.



وأكد ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق الأحمر على صعوبة المرحلة الحالية في الموسم الجاري، بسبب تلاحم المباريات وقوة المواجهات، لافتاً إلى ثقته الكبيرة في قدرات اللاعبين ورغبتهم في الاستمرار بتحقيق الانتصارات.