رافائيل لياو يكشف كواليس مثيرة مع إبراهيموفيتش وبن ناصر

ياسر رشاد - القاهرة - كشف رافائيل لياو، مهاجم إي سي ميلان، كواليس مثيرة مع الثنائي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والجزائري إسماعيل بن ناصر، خلال تواجدهما في معسكرات الفريق الإيطالي.

وأكد لياو أن إبراهيموفيتش كان يقوم بتعنيف الجميع في حالة اللعب بشكل سيء، وذلك في إطار الأمور الفنية فقط.

وشدد على أن اللاعب الأقرب إليه هو الجزائري إسماعيل بن ناصر، حيث يعد بمثابة أخ في الفريق.

تصريحات لياو

تحدث لياو في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، حيث قال: "لدي دائمًا زملاء في الفريق مثل إبراهيموفيتش، فهو لا يقول لي شيئًا عندما ألعب بشكل جيد".

وتابع: "في حالة اللعب بشكل سيء، فكان يقوم بتوبيخ الجميع وكان صوته مسموعًا، وذلك في إطار الأمور الفنية فقط".

وأضاف: "لا يمكنني ارتكاب الأخطاء في ظل الجودة التي أتمتع بها، وكيف يمكنني تسجيل الأهداف، لكن الغريب أنه لم يتحدث معي إلا عندما ألعب بشكل سيء".

بينما تحدث عن اللاعب الأقرب إليه في ميلان، فقال: "بالتأكيد هو الجزائري إسماعيل بن ناصر، فقد قدم لي مساعدات كثيرة وتربطني به علاقة رائعة".

وتابع: "بن ناصر بمثابة أخ بالنسبة لي، يساعدني كل يوم ويدعمني، ودائمًا ما يخبرني بالأفضل لي".