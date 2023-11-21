محمد صلاح وثنائي مصري ضمن 11 عربيا في جوائز جلوب سوكر 2023

ياسر رشاد - القاهرة - دخل النجم المصري محمد صلاح ضمن المرشحين للفوز بجوائز جلوب سوكر عن العام 2023، ليكون في منافسة قوية للغاية مع عدد كبير من اللاعبين حول العالم أبرزهم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

3 مصريين ضمن 11 عربي في جوائز جلوب سوكر 2023

ينافس محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في العالم من جلوب سوكر في صراع شرس مع كل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي وإيرلينج هالاند وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، وغيرهم من الاسماء.

كما يدخل الفرعون المصري في صراع قوي مع رونالدو ونيمار وميسي ومبابي وليفاندوفسكي، حيث منافسة مختلفة على جائزة نجم الجمهور عن عام 2023.

كما دخل اللاعب المصري الشاب عمر فايد لاعب فريق نوفي بازار الصربي المعار من فناربشخة ضمن المرشحين لجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب صاعد في عام 2023، في منافسة قوية مع لامين يامال نجم برشلونة الإسباني، وسعود عبدالحميد وفراس البريكان على نفس اللقب.

في حين ظهر محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ضمن المرشحين للفوز بجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في الشرق الأوسط، في منافسة قوية 5 لاعبين عرب وهم حمدالله من المغرب وسالم الدوسري ومراد باتنا ورياض محرز وعلي مبخوت.

بينما شهدت القائمة ظهور عملاق حراسة المرمى المغربي ياسين بونو ضمن المرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس في العالم 2023 من جلوب سوكر.