شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يمنح مهام جديدة لفخر الدين بن يوسف فى المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر، على تجهيز التونسي فخر الدين بن يوسف لاعب الفريق، للعب في مركز المهاجم الصريح خلال فترة التوقف الجارية، وذلك للاعتماد على اللاعب في هذا المركز خلال المباريات المقبلة، يأتي ذلك لتعويض غياب مروان حمدي مهاجم الفريق والذي تعرض لعقوبة الإيقاف وعرضه للبيع من المصري.
وقرر النادي المصري عرض مروان حمدي للبيع بعد واقعة البصق على الجماهير في مباراة بيراميدز بالجولة الخامسة من دوري Nile، حيث قام اللاعب بذلك السلوك خلال عملية استبداله، في اللقاء الذي خسره المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وكشف مصدر مسؤول بالنادي المصري خطة التدعيمات الشتوية للفريق فى يناير المقبل، حيث يبحث المصري عن تدعيم صفوفه بأقوى الصفقات لاستعادة مكانة الفريق البورسعيدي في جدول الدوري بين الكبار.
وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن النادي لا يركز على الأسماء الكبيرة وإنما على الصفقات التى تخدم طلبات الجهاز الفني والفريق، مضيفاً أن النادي لا يبحث عن ضم عدد كبير من اللاعبين فقط، ولكن يبحث عن اللاعب الذي سيشكل الفارق الفني مع المصري في المباريات.
وأضاف المصدر، أن علي ماهر مدرب الفريق أخطر مجلس الإدارة بالفعل ببعض الأسماء وتم وضعهم تحت المراقبة في الوقت الحالي، وفى مقدمتهم مركز الهجوم.
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