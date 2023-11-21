شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يمنح مهام جديدة لفخر الدين بن يوسف فى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر، على تجهيز التونسي فخر الدين بن يوسف لاعب الفريق، للعب في مركز المهاجم الصريح خلال فترة التوقف الجارية، وذلك للاعتماد على اللاعب في هذا المركز خلال المباريات المقبلة، يأتي ذلك لتعويض غياب مروان حمدي مهاجم الفريق والذي تعرض لعقوبة الإيقاف وعرضه للبيع من المصري.

وقرر النادي المصري عرض مروان حمدي للبيع بعد واقعة البصق على الجماهير في مباراة بيراميدز بالجولة الخامسة من دوري Nile، حيث قام اللاعب بذلك السلوك خلال عملية استبداله، في اللقاء الذي خسره المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.