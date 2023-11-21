شكرا لقرائتكم خبر عن فوز دجلة وبترول أسيوط وراية .. تعادل طنطا ودكرنس فى دوري المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتهت 4 مباريات أقيمت اليوم بدورى المحترفين وذلك فى ختام الجولة التاسعة من المسابقة.

الاتصالات وبترول أسيوط

حقق فريق بترول أسيوط فوزا هاما علي نظيره المصرية للاتصالات بثلاثة اهداف مقابل هدفين ، تقدم فريق الاتصالات علي نظيره بترول أسيوط بهدفين نظيفين في الشوط الأول ، احرزهما ياسر زحلق من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة، وفي الدقيقة 24 يحرز صلاح لالا الهدف الثاني.

وفي الشوط الثاني ينجح فريق بترول أسيوط في عمل ريمونتادا قوية باحراز 3 اهداف وقلب النتيجة من تأخر الي فوز وحصد النقاط الثلاثة.

احرز اهداف بترول أسيوط في الدقيقة 53 ومحمد سمكة في الدقيقة 56 وحسن احمد في الدقيقة 87 من عمر المباراة .

بهذه النتيجة يحتل بترول أسيوط المركز السادس برصيد 15 نقطة، فيما يحتل فريق الاتصالات المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة وفى حالة فوز أى فريق منهما سيقترب خطوة نحو المربع الذهبى للجدول.

النجوم ودجلة

انتهت مباراة النجوم ودجلة بفوز دجلة بهدفين نظيفين ، الهدف الأول جاء عن طريق محمود الدياسطي في الدقيقة 46 وعلي حسين في الدقيقة 82 ، واحرز هدف النجوم محمد همام في الدقيقة 88 لتنتهي المباراة بفوز دجلة.

بهذه النتيجة يحتل فريق النجوم المركز ال 17 برصيد 6 نقاط بينما يحتل فريق دجلة المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

دكرنس وطنطا

تعادل فريقا دكرنس وطنطا بهدف لكل فريق ، تقدم طنطا بهدف نظيف في الشوط الأول احرزه محمد عاطف في الدقيقة 25 وتعادل احمد حسني لدكرنس في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل فريق دكرنس صاحب الأرض المركز ال13 برصيد 12 نقطة، بينما يحتل فريق طنطا المركز ال 9 بنفس الرصيد من النقاط.

جمهورية شبين وراية

حقق فريق راية الفوز علي نظيره جمهورية شبين بهدفين مقابل هدف ، تقدم فريق راية علي نظيره جمهورية شبين بهدف نظيف في الدقيقة 35 من عمر المباراة، وتعادل محمد نجاتي في الدقيقة 70 ، وفي الدقيقة 90 يحرز فريق راية هدف الفوز.

ويحتل فريق شبين المركز الـ19 برصيد 5 نقاط، بينما يحتل راية المركز الـ8 برصيد 13 نقاط.