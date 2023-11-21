شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى في الزمالك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الثلاثى أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى، لاعبو الفريق الأول بنادى الزمالك، في مقر القلعة البيضاء اليوم.

وتوجه الثلاثى فتوح وصبحى والزنارى إلى جيم النادى، وخاضوا تدريبات داخل صالة الجيم لمدة ساعة، ثم انصرفوا مغادرين مقر النادى.

في سياق متصل، استقر مسئولو نادى الزمالك على منح الضوء الأخضر لمعتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفنى، لعودة مشاركة أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى لاعبى الفريق فى المباريات مرة أخرى، بعد انتهاء فترة الإيقاف التى حددها المجلس لمدة شهر، على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد.

وينتهى إيقاف فتوح وصبحى و الزنارى مع الزمالك يوم 7 ديسمبر المقبل، خاصة وأن الإيقاف بدأ 7 نوفمبر ، ووفقا للقرار فمن المقرر أن يفتقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جهود أحمد فتوح فى ثلاث مباريات، بعد قرار إيقافهم لمدة شهر، من قبل مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب.