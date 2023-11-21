شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتعادل مع المغرب 2/2 ببطولة شمال أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل منتخب مصر للشباب مع نظيره المغربي، بهدفين لكل منتخب ،في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الرابعة والأخيرة من بطولة شمال أفريقيا، التى يشارك فيها شباب الفراعنة لاكتساب مزيدٍ من الاحتكاك بالمنتخبات الأفريقية.

تقدم المغرب فى الدقيقة السادسة بهدف لياسر سبارى، حتى انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب المغربى، ليعود الفراعنة للمباراة، ويسجل عبد الرحمن خالد الهدف الاول فى الدقيقة 84 من احداث المباراتة ، ويعود ويسجل هدف التعادل فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع .

واختار وائل رياض شيتوس المدير الفنى لمنتخب الشباب تشكيل المباراة كالتالى:- عبد المنعم تامر، معتز محمد ، محمد سمير، أحمد عابدين، يوسف سيد، مهند على، مهاب سامى ، محمد السيد، مروان محمود، عمرو خالد ، كريم حامد