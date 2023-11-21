شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صلاح يدلى بصوته فى عمومية المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة نادى المقاولون العرب الرياضى خلال التصويت بالجمعية العمومية التى تنعقد اليوم بمقر النادي بالجبل الأخضر. وبدأ صباح اليوم انعقاد الجمعية العمومية لنادي المقاولون العرب الرياضي وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحاً بإشراف قضائي بحضور السيد المستشار أحمد سعد محمود وبحضور اللجنة المعنية بالإشراف على الجمعية العمومية من مديرية الشباب والرياضة. حيث توافد على الجمعية الأعضاء الذين لهم حق الحضور وهم العاملين بالشركة والمحالين للمعاش للتقاعد لبلوغ السن القانونية والمسددين للاشتراكات السنوية للسنة المنتهية. وسوف يتم العمل والتصويت حتى الساعة السابعة مساءً طبقا للائحة الخاصة بالنادي وبعدها سيتم فرز الأصوات ومناقشة جدول أعمال الجمعية.

رئيس نادى المقاولون العرب



رئيس نادى المقاولون



محسن صلاح

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