شكرا لقرائتكم خبر عن مرتبط الأهلى فوز على الاتحاد السكندرى فى نصف نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق مرتبط كرة سلة الأهلي " ناشئين" على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 79-56 في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة رجال، و التى تجمع الفريقين بصالة برج العرب بالاسكندرية.

ويلتقى فى الثامنة من مساء اليوم فريق سلة الأهلى مع الاتحاد السكندرى على مستوى الرجال فى منافسات نفس الدور ، على أن تقام مباراة العودة بعد غد الخميس بنفس الصالة.

وخصص الاتحاد المصري لكرة السلة 500 تذكرة لكل نادٍ، من خلال موقع تذكرتي، حتى يتمكن الجمهور من حضور المباريات، وتحدد مبلغ 50 جنيها كسعر للتذكرة الواحدة، والتى تم طرحها من خلال موقع تذكرتى حيث قرر اتحاد السلة حضور 500 مشجع لكل فريق خلال المباراة