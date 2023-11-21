شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح والأهلى ينافسان على جوائز الأفضل لـ عام 2023 "جلوب سوكر".. النشرة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت النشرة الرياضية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،صلاح ينافس ميسى ورونالدو على جائزة أفضل لاعب لدى الجماهير، الأهلى ينافس السيتى على جائزة جلوب سوكر لأفضل نادٍ فى العالم وغياب الريال .

ينافس النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على جائزة جديدة فى جلوب سوكر، وهى جائزة أفضل لاعب فى العالم بتصويت الجماهير لعام 2023.

ويقام حفل توزيع جوائز جلوب سوكر للأفضل فى العالم لعام 2023، يوم 19 يناير المقبل.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب فى العالم 2023 من جلوب سوكر، لدي الجماهير، 10 لاعبين وهم، بيلينجهام، هالاند، كين، ليفاندوفسكي، مبابي، ميسي، نيمار جونيور، رونالدو، محمد صلاح، وفينيسيوس جونيور.

وتواجد محمد صلاح، نجم ليفربول، أيضا، ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب فى العالم لعام 2023، والتى ضمت 30 لاعبا.

تصدر النادى الأهلى قائمة المرشحين للتتويج بجائزة جلوب سوكر العالمية، لأفضل نادى فى العالم خلال العام الجارى 2023، وفقا لما أعلنته اللجنة المنظمة للحفل المقرر إقامته فى دبى مطلع العام المقبل 2024، فيما غاب فريق ريال مدريد عن التواجد فى القائمة.

ويتنافس الأهلى مع العديد من الأندية الكبرى فى العالم على جائزة جلوب سوكر للأفضل فى العام الحالى، وعلى رأسهم مانشستر سيتى الذى توج بالثلاثية التاريخية فى الموسم الماضى وهى الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزى.

وبجانب الأهلى ومانشستر سيتى، ضمت قائمة المرشحين لأفضل فريق فى العالم العديد من الأندية أبرزها: نابولى، الهلال والاتحاد السعوديين، ارسنال، برشلونة، بايرن ميونخ، إنتر ميلان، بوكا جونيورز، باريس سان جيرمان، روما، إشبيلية، والوداد البيضاوى المغربى.

رفض مسئولو نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، فكرة رفع السقف المالي للمدرب الأجنبي الجديد المُقرر التعاقد معه خلال الفترة المقبلة خلفاً للكولومبي أوسوريو، واستقروا على عدم رفع سقف التعاقد عن المبلغ الذى كان يتقاضاه أوسوريو أو أقل قليلا، كحد أقصى للتعاقد مع المدرب الذي سيتولّى المسئولية الفترة المقبلة.

وتأتى فكرة عدم رفع السقف للراتب فى ظل التحديات التى تواجه النادى والالتزامات المالية فى الفترة الحالية الجارى حلها.