شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026 بعد انتهاء الجولة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار اليوم الثلاثاء، على منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2026، بمواجهة إثيوبيا وبوركينا فاسو، والتي حسمها الفريق البوركينابي بثلاثية دون مقابل.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب كل من إثيوبيا وبوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وسيراليون، وجيبوتي.

وبعد انتهاء أول جولتين يتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، بعد أن فاز على جيبوتي بسداسية دون رد، وفي الجولة الثانية انتصر على سيراليون بهدفين نظيفين.

وكانت مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لـ تصفيات كأس العالم شهدت تعادل سيراليون مع إثيوبيا سلبياً وأيضاً انتهت مباراة بوركينا فاسو مع غينيا بيساو بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ونجح منتخب غينيا بيساو في الفوز على جيبوتي بالجولة الثانية، بهدف دون رد، ليرتقي إلى المركز الثاني بـ 4 نقاط، وفاز منتخب بوركينا فاسو على إثيوبيا بالجولة الثانية بهدفين دون رد، ليتقاسم وصافة المجموعة مع غينيا بيساو.

وجاء ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026 كالتالي:

1- منتخب مصر - المركز الأول - 6 نقاط - لعب مبارتين.

2- غينيا بيساو - المركز الثاني - 4 نقاط - لعب مبارتين.

3- بوركينا فاسو - المركز الثالث - 4 نقاط - لعب مبارتين.

4- إثيوبيا - المركز الرابع - نقطة واحدة - لعب مبارتين.

5- سيراليون - المركز الخامس - نقطة - لعب مبارتين.

6- جيبوتي - المركز السادس - بدون نقاط - لعب مبارتين.