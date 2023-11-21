لياو يكشف عن الموقف الأغرب له في كرة القدم

ياسر رشاد - القاهرة - كشف رافائيل لياو، مهاجم إي سي ميلان الإيطالي، عن أغرب المواقف التي تعرض لها خلال مسيرته بكرة القدم حتى الاَن.

ويعد لياو أحد أبرز لاعبي إي سي ميلان خلال الفترة الماضية، حيث أصبحت هناك جعل عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة ترغب في التعاقد معه.

وتحدث لياو عن أغرب المواقف التي تعرض لها في كرة القدم، حيث قال: "كنت في أحد المطاعم مع أصدقاء لي برتغاليين، وفور المغادرة من المكان، جاء إلي بعض مشجعي إي سي ميلان".

وأضاف: "سألوني هل يمكنهم تقبيل قدمي، لكني عند اقترابهم مني قولت لهم (لا، لا)".

وأردف: "كنت خلال هذه الفترة طفلًا صغيرًا، لا أعرف كيف أتصرف في ذلك الموقف، رغم ذلك قبل أحدهم حذائي".

بينما تحدث عن دور والده معه، فقال: "دائمًا ما كان يعطينينصائح مختلفة، عدم الاستسلام والبقاء قريبًا من العائلة والثقة بنفسي".

وأردف: "كانت هذه أفضل نصيحة، لقد ترك العمل لمشاهدة مبارياتي، لو كنت بدونه لم يكن كل هذا ليحدث".

وأتم مهاجم ميلان تصريحاته، فقال: "عند ذهابي للعمل في أنجولا لمدة 6 أشهر، واجهت أزمة وكنت في سبورتنج لشبونة، حيث اتصل بي المدير الرياضي وأخبرني بضرورة البحث عن نادٍ آخر، فقد اتصلت بوالدي لأنني لم أكن أعرف ماذا أفعل، لأنني بدونه لا أستطيع قراءة المواقف جيدًا".