ترتيب مجموعة مصر بتصفيات المونديال بعد انتهاء الجولة الثانية

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مساء اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم في دورته المقبلة 2026.

وجاء اللقاء الأخير في مجموعة مصر اليوم وجمع بين بوركينا فاسو وإثيوبيا على ملعب (بن أحمد العبدي) بدولة المغرب.

بينما تمكن المنتخب الوطني من الفوز في ثاني مواجهاته على سيراليون بثنائية دون رد وفي الجولة الأولى أمام جيبوتي بسداسية نظيفة.

ويأتي ترتيب مجموعة مصر في التصفيات كما يلي :

المنتخب الوطني في الصدارة بـ 6 نقاط.

بوركينا فاسو وصيفًا بـ 4 نقاط.

غينيا بيساو ثالثًا بالرصيد ذاته.

سيراليون رابعًا بنقطة وحيدة.

إثيوبيا خامسًا بنقطة وحيدة.

جيبوتي سادسًا وأخيرًا بلا رصيد.

مباريات اليوم في تصفيات أوروبا المؤهلة لليورو ..

فرنسا واليونان ..

يستعد منتخب فرنسا لخوض مواجهة مهمة وقوية ضد منتخب اليونان مساء اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة العاشرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2024.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي حسن العيدروس.

هولندا ضد جبل طارق ..

يستعد منتخب هولندا لمواجهة جبل طارق في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ألغارفي، وستنقل المواجهة عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت أحمد البلوشي.

كرواتيا ضد أرمينيا ..

وفي تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ستقام مباراة كرواتيا ضد أرمينيا على ملعب ماكسيمير ستاديون، وستنقل عبر قناة beIN Sports HD 8 بصوت المعلق الرياضي جواد بدة.

ويلز ضد تركيا ..

يستعد منتخب ويلز لاستقبال ضيفه المنتخب التركي في المباراة التي ستقام على ملعب استاد كارديف سيتي، في تمام الساعة 9:45 مساءً، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 4 بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي.