جاهزية أحمد حجازي للمشاركة مع الاتحاد في أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى الدولي أحمد حجازي مدافع فريق اتحاد جدة السعودي، برنامجه التأهيلي للمشاركة مع الاتحاد في مواجهتي الفريق المقبلتين أمام أجمك الأوزبكي وسباهان الإيراني لحساب منافسات دوري أبطال آسيا.



وفي هذا الصدد أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الثلاثاء، على أن قرار مشاركة حجازي في مواجهات الاتحاد المقبلة ، أصبح الآن بيد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني الجديد الفريق السعودي، الذي تولى المهام الفنية مؤخرا خلفا للبرتغالي نونو سانتو الذي أقيل من الاتحاد.

إصابة اللاعب ..

وتشهد الفترة المقبلة ، عودة حجازي مرة أخرى للمشاركة بعد تعافيه من تداعيات إصابة الرباط الصليبي.

كان الدولي المصري قد تعرض للإصابة خلال مواجهة التتويج بدوري روشن السعودي في الموسم الماضي أمام الفيحاء السعودي.

وعلى الفور خضع حجازي لعملية جراحية في ركبة القدم ، مع خوض برنامج تأهيلي لمدة 6 أشهر.