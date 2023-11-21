عفت نصار يطالب مجلس الزمالك بالتمسك بقرار الثلاثي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف عفت نصار لاعب نادى الزمالك الاسبق، عن رأيه فيما يخص أزمة الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، بعدما قامت الإدارة بعرض اللاعبين الثلاثة للبيع خلال الفترة الماضية.

وكان الثلاثي قد خروجوا من معسكر الزمالك في الليلة التي تسبق مباراة الزمالك وزد، وذلك بدون إذن الجهاز الفني للفريق بقيادة المدير الفني السابق خوان كارلوس أوسوريو

وأكد عفت نصار على ضرور تمسك مجلس إدارة الزمالك بقراره فيما يخص عرضهم للبيع وعدم التراجع في ذلك الأمر، وذلك بسبب أن التراجع سيكون عواقبه غير جيدة على الفريق فيما بعد.

وشدد نجم الزمالك على أنه لابد من الموافقة على أى عرض ياتى للثلاثى فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لان رحيلهم باى مبلغ مالى سيكون مفيد للفريق، وهذا من اجل إرثاء مبادئ للزمالك فى الفترة القادمة.

وأشار إلى أنه لا يجب على معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بإن يعتمد على الثلاثي، مما يجعل هناك مخالفة لقرارات مجلس الإدارة.

الجدير بالذكر أن أحمد فتوح يبحث عن حل للعودة مرة أخري للزمالك، حيث يسعى للاعتذار لمجلس الإدارة والجماهير خلال الفترة المقبلة.