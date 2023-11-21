أسطورة برشلونة يهاجم بيلينجهام بسبب الحذاء الذهبي

ياسر رشاد - القاهرة - وجه خريستو ستويتشكوف، أسطورة برشلونة، انتقادًا حادًا للدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط ريال مدريد، بعد فوزه بجائزة الحذاء الذهبي خلال الفترة القليلة الماضية.

وأكد أسطورة برشلونة على أن بيلينجهام لا يستحق جائزة الحذاء الذهبي، حيث لم يشكك ستويتشكوف في قدرات الدولي الإنجليزي، وذلك في تصريحات نشرتها صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وتابع أسطورة برشلونة تصريحاته: "الإنجليزي يعد أقوى المواهب في الكرة العالمية خلال الوقت الحالي، كما أنه يمتلك الكثير من الجودة والذكاء، فيعد مزيج بين لاودروب وكاكا وبوجبا".

وأضاف: "بيلي لديه القدرات في منافسة الثنائي مبابي وهالاند على الكرة الذهبية لعام 2024، لكن اريد معرفة ماذا حقق مع ريال مدريد ومن قبله بوروسيا دورتموند، فلا شيء".

الجدير بالذكر أن بيلينجهام يقدم مستويات كبيرة مع ريال مدريد منذ انتقاله للفريق الملكي قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.