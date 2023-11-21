اخبار الرياضه

أسطورة برشلونة يهاجم بيلينجهام بسبب الحذاء الذهبي

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - وجه خريستو ستويتشكوف، أسطورة ، انتقادًا حادًا للدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط ، بعد فوزه بجائزة الحذاء الذهبي خلال الفترة القليلة الماضية.

وأكد أسطورة برشلونة على أن بيلينجهام لا يستحق جائزة الحذاء الذهبي، حيث لم يشكك ستويتشكوف في قدرات الدولي الإنجليزي، وذلك في تصريحات نشرتها صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وتابع أسطورة برشلونة تصريحاته: "الإنجليزي يعد أقوى المواهب في الكرة العالمية خلال الوقت الحالي، كما أنه يمتلك الكثير من الجودة والذكاء، فيعد مزيج بين لاودروب وكاكا وبوجبا".

وأضاف: "بيلي لديه القدرات في منافسة الثنائي مبابي وهالاند على الكرة الذهبية لعام 2024، لكن اريد معرفة ماذا حقق مع ريال مدريد ومن قبله بوروسيا دورتموند، فلا شيء".

الجدير بالذكر أن بيلينجهام يقدم مستويات كبيرة مع ريال مدريد منذ انتقاله للفريق الملكي قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا