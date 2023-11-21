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تركي آل الشيخ يعلن إقامة مباراة عالمية في موسم الرياض

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة الترفيهية السعودي وصاحب نادي ألميريا الأسباني ، عن إقامة عالمية  تجميع بين نجوم الهلال السعودي فريق إنتر ميامي خلال موسم الرياض.

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كتب تركي أل الشيخ بيان صحفي عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك " قائلا:" لقاء أبطال كرة القدم ، مباراة عالمية تجمع نجوم نادي انتر ميامي ضد نجوم نادي الهلال، في كأس موسم الرياض المملكة ارينا.

في سياق مٌتصل ، يستعد الهلال السعودي خلال لقاء الحزم  مساء اليوم السبت ضمن إطار منافسات الجولة الـ14 في دوري روشن السعودي .

موعد مباراة الهلال السعودي و الحزم  في دوري روشن السعودي 

تبدأ مباراة الهلال و الحزم مساء السبت القادم في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة ، و6 مساء بتوقيت المملكة العربية ، و7 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي والحزم في دوري روشن السعودي

تذاع مباراة الهلال السعودي والحزم  على قنوات اس سي السعودية  عبر البث الفضائي  المشفر .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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