اخبار الرياضه

أهداف منتخب الشباب والمغرب بدورة شمال أفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف منتخب الشباب والمغرب بدورة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل منتخب الشباب بقيادة وائل رياض مع نظيره المغربى 2 / 2 في ختام دورة شمال أفريقيا التي أقيمت بتونس التى يشارك فيها شباب الفراعنة لاكتساب مزيدٍ من الاحتكاك بالمنتخبات الأفريقية.

تقدم المغرب فى الدقيقة السادسة بهدف لياسر سبارى، حتى انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب المغربى، ليعود الفراعنة للمباراة، ويسجل عبد الرحمن خالد الهدف الاول فى الدقيقة 84 من احداث المباراة ، ويعود ويسجل هدف التعادل فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements