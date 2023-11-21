شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف منتخب الشباب والمغرب بدورة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل منتخب الشباب بقيادة وائل رياض مع نظيره المغربى 2 / 2 في ختام دورة شمال أفريقيا التي أقيمت بتونس التى يشارك فيها شباب الفراعنة لاكتساب مزيدٍ من الاحتكاك بالمنتخبات الأفريقية.

تقدم المغرب فى الدقيقة السادسة بهدف لياسر سبارى، حتى انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب المغربى، ليعود الفراعنة للمباراة، ويسجل عبد الرحمن خالد الهدف الاول فى الدقيقة 84 من احداث المباراة ، ويعود ويسجل هدف التعادل فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع .