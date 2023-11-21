شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم بتروجت 3 / 0 فى دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره بتروجت بنتيجة 3/0 على صعيد الجولة الثانية من الدور الأول بدورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023/2024 .

ونجح الأهلى فى الفوز على المقاولون بنتيجة 3 /0 فى ضربة البداية السبت الماضى ، قبل يلتقى الترسانة السبت المقبل ثم الشمس يوم 28 نوفمبر الجارى.

ويسعى فريق الأهلى إستعادة الألقاب المحلية تحت قيادة الإسباني فرناندو مونزوفى ظل خسارة الدورى وكأس مصر الموسم المنقضى.

ووافقت الجمعية العمومية لإتحاد الكرة الطائرة على إعتماد الميزانية و الحساب الختامى، وذلك خلال إنعقاد العمومية العادية بالقاعة الرئيسية رقم (١) باللجنة الأولمبية مؤخرا .