شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم سبورتنج فى الجولة الـ 13 بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره سبورتنج بنتيجة 28/27 على صعيد الجولة الثالثة عشر بدورى المحترفين لكرة اليد للموسم المحلى 2023/2024.

ورفع فريق رجال الزمالك رصيده بجدول ترتيب الدورى إلى النقطة 35، وعاد دورى محترفى كرة اليد للرجال مجددا للحياة، الجمعة الماضية، بعد فترة توقف، بسبب مشاركة الأهلى فى السوبر جلوب بالسعودية فى الفترة من 7 وحتى 12 من نفس الشهر، فضلا عن خوض المنتخب وديتين أمام منتخب الماكينات بمعسكر ألمانيا استعدادا لأفريقيا.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

بينما تشهد الجولة المقبلة الجمعة القادم لقاءات بين كلا من الطيران مع الأهلى، والزمالك مع طلائع الجيش، والزهور مع هليوبوليس، والمعادى مع سبورتنج، والعبور مع البنك الأهلى، وسموحة مع الجزيرة، والشمس مع الترسانة، وأصحاب الجياد مع الأوليمبى.