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أهداف مباراة مكادى والقناة بدورى المحترفين

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القاهرة - سامية سيد - حول مكادى خسارته أمام القناة بهدف للفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد خالد بشارة بالبحر الأحمر في ختام فاعليات الجولة التاسعة لدورى القسم الثانى أ .

تقدم أكرم عبد ربه بالهدف الأول للقناة في الدقيقة 30 ، وتعادل عمرو بركات لمكادى في الدقيقة 43 ، قبل أن يسجل حسام الريالى الهدف الثانى لأصحاب الأرض ليحققوا ثلاث نقاط غالية ليرفع مكادى رصيده إلى 12 نقطة في المركز الـ11 بجدول الترتيب ، بينما تجمد رصيد القناة عند 12 نقطة في المركز الـ9 .

وأشهر حكم المباراة الكارت الأحمر في وجه مؤمن عاطف لاعب وسط مكادى في الدقيقة 90 ، وأكمل الفريق المباراة ناقصا حتى نهاية اللقاء .

وأقيمت مباريات الجولة التاسعة على ثلاثة أيام حيث بدأت بلقاء بتروجت والسكة الحديد وانتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله ، ثم أقيم بالأمس أربع مباريات حيث فاز حرس الحدود على المقاصة 6 / 2 وغزل المحلة على لافيينا بهدفين مقابل هدف ، في الوقت الذى فاز فيه بروكسى على النصر للتعدين بهدفين مقابل هدف ، كما تعادل أسوان وأبو قير للأسمدة سلبيا

كما أسفرت مباريات اليوم عن فوز راية على شبين بهدفين مقابل هدف ، وتعادل دكرنس وطنطا بهدف لمثله ، وفوز وادى دجلة على النجوم بهدفين مقابل هدف .

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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