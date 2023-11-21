شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الجزيرى للزمالك تجبر معتمد جمال على إعادة حساباته أمام أبو سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت عودة التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الزمالك إلى تدريبات الفريق الأبيض اليوم الثلاثاء وتعافيه من الإصابة،معتمد جمال القائم بمهام المدير الفني في حيرة حول اختيار اللاعب الذى يدفع به في هجوم القلعة البيضاء أمام أبو سليم الليبى في المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبات معتمد جمال في حيرة من أمره حول الدفع بسيف الدين الجزيرى أساسياً في قيادة هجوم القلعة البيضاء أمام أبو سليم الليبى أو الاعتماد على البنينى سامسون أكينيولا الذى يقدم مستويات جيدة مع الفريق في الفترة الأخيرة،أو الدفع بهما سوياً مع تواجد ناصر منسي على دكة البدلاء.

ويخشى معتمد جمال من الدفع بسيف الجزيرى أساسياً أمام بطل ليبيا خوفا من أن تعاوده الإصابة كما يرغب في نفس الوقت،في استمرار الاعتماد على ساسمون لمنحه الثقة كاملة التي حصل عليها خلال اليومين الماضيين.

فى سياق متصل شارك الجزيري في التدريبات الجماعية للفريق بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية، ليصبح جاهزاً من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.