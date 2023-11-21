شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخسر أمام الجزيرة فى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق كرة سلة الزمالك رجال أمام نظيره الجزيرة بنتيجة 71/72 بفارق نقطة واحدة ، فى مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى السادس فى ترتيب فرق دورى المرتبط.

من ناحية أخرى فاز فريق مرتبط كرة سلة الأهلي " ناشئين" على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 79-56 في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة رجال، و التى تجمع الفريقين بصالة برج العرب بالاسكندرية.

وتقام الأنمباراة فريق سلة الأهلى مع الاتحاد السكندرى على مستوى الرجال فى منافسات نفس الدور ، على أن تقام مباراة العودة بعد غد الخميس بنفس الصالة.

وخصص الاتحاد المصري لـ كرة السلة 500 تذكرة لكل نادٍ، من خلال موقع تذكرتي، حتى يتمكن الجمهور من حضور المباريات، وتحدد مبلغ 50 جنيها كسعر للتذكرة الواحدة، والتى تم طرحها من خلال موقع تذكرتى حيث قرر اتحاد السلة حضور 500 مشجع لكل فريق خلال المباراة .