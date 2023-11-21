شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى.. عودة مخلوف وتأهيل رباعى الدراويش قبل ودية الذئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مرانه عصر اليوم الثلاثاء علي الملعب الفرعي بإستاد الإسماعيلية استعدادا لملاقاة بيراميدز يوم 28 من الشهر الجاري.

من المقرر أن يخوض الفريق غدا الأربعاء مباراة ودية أمام المقاولون العرب علي ملعب الأخير بالقاهرة و ذلك ضمن سلسلة المباريات الودية التي يخوضها الفريق خلال فترة التوقف الحالية.

بدأ المران بتدريبات بدنية متنوعة تحت قيادة أحمد سامح مدرب الأحمال من أجل الارتقاء بالمستوى البدني للاعبين أعقبها مجموعة من التدريبات التكتيكية المتنوعة علي خلق الفرص و ترجمتها إلى أهداف قادها إيهاب جلال المدير الفني للفريق.

شهد المران مشاركة محمد مخلوف في التدريبات البدنية و التكتيكية بشكل طبيعي بينما استمر محمد فوزي في خوض التدريبات التأهيلية تحت إشراف أحمد سامح مدرب الأحمال و ذلك تمهيدا لمشاركته مع الفريق بشكل طبيعي.

في ذات السياق خاض الثلاثي محمد هاشم و صالح جمعة و عماد حمدي تدريبات إضافية بعد إنتهاء المران و اشتملت علي تدريب بدنية بالكرة تحت إشراف أحمد سامح مدرب الأحمال و ذلك من أجل تجهيزهم بشكل أفضل خلال المرحلة المقبلة.

حضر المران مصطفي شلة أمين صندوق النادي الإسماعيلي و علي أبو جريشة رئيس قطاع الكرة و عماد سليمان المشرف العام على الكرة و محمود جابر مدير قطاع الناشئين و أشرف خضر المدير الفني للقطاع.