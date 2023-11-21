شكرا لقرائتكم خبر عن صراع رباعى على القمة .. ترتيب دورى المحترفين بعد الجولة التاسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباريات الجولة التاسعة لدورى القسم الثانى أ والتى أسفرت عن تعادل بتروجت والسكة الحديد بهدف لمثله ، ثم أقيم بالأمس 4 مباريات حيث فاز حرس الحدود على المقاصة 6 / 2 وغزل المحلة على لافيينا بهدفين مقابل هدف ، في الوقت الذى فاز فيه بروكسى على النصر للتعدين بهدفين مقابل هدف ، كما تعادل أسوان وأبو قير للأسمدة سلبيا .

كما أسفرت مباريات اليوم عن فوز راية على جمهورية شبين بهدفين مقابل هدف ، وتعادل دكرنس وطنطا بهدف لمثله ، وفوز وادى دجلة على النجوم بهدفين مقابل هدف وبترول أسيوط على وى 3 / 2 ، واختتمت لقاءات الجولة بفوز مكادى على القناة 2 / 1 .

جدول ترتيب دوري المحترفين.

1:حرس الحدود 17

2:وادي دجله 17

3:بتروجيت 17

4:غزل المحله 17

5:لافيينا 15

6:بترول اسيوط 15

7:ابو قير 14

8:رايه 13

9:القناه 12

10:طنطا 12

11:مكادي 12

12:السكه 12

13:دكرنس 12

14:بروكسي 12

15:وي 11

16:اسوان 11

17:النجوم 6

18المقاصه 6

19:شبين 5

20:التعدين 4