شكرا لقرائتكم خبر عن صراع رباعى على القمة .. ترتيب دورى المحترفين بعد الجولة التاسعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتهت مباريات الجولة التاسعة لدورى القسم الثانى أ والتى أسفرت عن تعادل بتروجت والسكة الحديد بهدف لمثله ، ثم أقيم بالأمس 4 مباريات حيث فاز حرس الحدود على المقاصة 6 / 2 وغزل المحلة على لافيينا بهدفين مقابل هدف ، في الوقت الذى فاز فيه بروكسى على النصر للتعدين بهدفين مقابل هدف ، كما تعادل أسوان وأبو قير للأسمدة سلبيا .
كما أسفرت مباريات اليوم عن فوز راية على جمهورية شبين بهدفين مقابل هدف ، وتعادل دكرنس وطنطا بهدف لمثله ، وفوز وادى دجلة على النجوم بهدفين مقابل هدف وبترول أسيوط على وى 3 / 2 ، واختتمت لقاءات الجولة بفوز مكادى على القناة 2 / 1 .
جدول ترتيب دوري المحترفين.
1:حرس الحدود 17
2:وادي دجله 17
3:بتروجيت 17
4:غزل المحله 17
5:لافيينا 15
6:بترول اسيوط 15
7:ابو قير 14
8:رايه 13
9:القناه 12
10:طنطا 12
11:مكادي 12
12:السكه 12
13:دكرنس 12
14:بروكسي 12
15:وي 11
16:اسوان 11
17:النجوم 6
18المقاصه 6
19:شبين 5
20:التعدين 4
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