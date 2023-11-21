ميسي ورونالدو وجهًا لوجه .. موعد المواجهة المرتقبة على الأراضي السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن توصل موسم الرياض إلى اتفاق نهائي مع نادي إنتر ميامي الأمريكي، ينص على مشاركة الفريق في مواجهات بطولة كأس موسم الرياض في دورة ثلاثية تجمع الهلال والنصر أيضًا.





ومن المنتظر أن يتواجد الفريق الأمريكي في المنافسات بحضور الأرجنتيني ليونيل ميسي ، الذي يلاقي النصر السعودي بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو لتتكرر المواجهة الثنائية من جديد بعد أعوام من الغياب.

ومن المقرر أن تأتي المواجهة المرتقبة في الأسبوع الأول من شهر فبراير العام المقبل ، مذاعة عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية.

ومن المنتظر أيضًا إقامة المباراة في منطقة المملكة أرينا التي تم تأسيسها بالمملكة أخيرًا على هامش حفل افتتاح موسم الرياض والنسخة الرابعة منه.

انتصار السعودية ..

وعلى صعيد تصفيات آسيا ، نجح المنتخب السعودي الاول لكرة القدم في تحقيق الانتصار على نظيرة الأردني بهدفين دون مقابل، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد عمان الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

المنتخب السعودي يفوز على الأردن بتصفيات كأس العالم

وافتتح المنتخب السعودي التسجيل في اللقاء عن طريق اللاعب صالح الشهري في الدقيقة 8 من الشوط الأول، وأضاف الهدف الثاني نفس اللاعب في الدقيقة 30 ليعطي الصقور الانتصار الثاني على التوالي.

صالح الشهري لاعب السعودية وصل إلى 4 أهداف خلال مواجهتين مستغلًا غياب سالم الدوسري وفراس البريكان عن قائمة المنتخب الوطني، بعدما سجل في شباك باكستان بالجولة الأولى.