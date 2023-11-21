تشكيل هولندا أمام جبل طارق بـ تصفيات يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لـ المنتخب الهولندي بقيادة رونالد كوماني عن تشكيل مواجهة جبل طارق، ضمن تصفيات أمم أوروبا "يورو 2024".

وكان المنتخب الهولندي قد نجح في التأهل لنهائيات أمم أوروبا المقبلة 2024، بعد ما جاء في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، خلف المتصدر المنتخب الفرنسي، والذي يمتلك 21 نقطة.

تشكيل هولندا الرسمي أمام جبل طارق

تشكيل المنتخب الهولندي أمام جبل طارق

في سياق متصل كشفت تقارير صحفية هولندية أن كومان كان يُفكر في إراحة ثنائي ليفربول فيرجيل فان دايك وكودو جاكبو من خوض مواجهة جبل طارق، بعدما ضمن المدرب الهولندي التأهل لنهائيات اليورو 2024، لكن المدافع تواجد في التشكيل الأساسي لمواجهة الليلة.

ومن المقرر أن يخوض ثنائي المنتخب الهولندي مباراة قوية مع فريقهم ليفربول أمام مانشستر سيتي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

وتنطلق مواجهة هولندا أمام جبل طارق في العاشرة إلا ربع من مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي تعتبر بمثابة "تحصيل حاصل"، بعدما ضمن الطواحين الهولندية التأهل.

ترتيب مجموعة هولندا وجبل طارق