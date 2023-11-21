طائرة الأهلي يفوز على بتروجت في ثاني مواجهات الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي ، على نظيره بتروجت بنتيجة 3-0 خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم في ثاني مباريات الأحمر في بطولة الدوري على صالة اتحاد الشرطة.



وبدأت المباراة في السادسة مساء اليوم، وسبقها قيام الإسباني فيرناندو مونزو المدير الفني بمحاضرة للاعبين لمراجعة آخر المهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

كان الفريق الأحمر قد بدأ مشواره في البطولة بتحقيق الفوز على فريق المقاولون العرب بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة دون مقابل خلال اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الأولى من منافسات الموسم الجديد.

سيدات السلة بطلات السوبر ..

وعلى صعيد منافسات السيدات ، تمكن الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي من التتويج بلقب كأس السوبر المصري، بعد الفوز على نظيره الجزيرة، ‏خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الإثنين.‏

أقيمت المباراة على صالة الدكتور حسن مطصفى، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريق الذي نجح في فرض سيطرته على المباراة من ‏بدايتها، وقدمت اللاعبات عرضًا مميزًا على صعيد الهجوم والدفاع والريباوند والرميات الثلاثية، لتنتهي المباراة بالفوز بنتيجة 72-43.‏

تقدم الأهلي في الفترة الأولى بنتيجة 27-14، واستمر التفوق لصالح «سيدات سلة الأهلي» في الفترة الثانية بنتيجة 48-26، وواصل ‏الفريق الأداء المميز لينهي الفترة الثالثة لصالحه بنتيجة 64-37، وتفوقت اللاعبات في الفترة الرابعة لتنتهي بنتيجة ‏‏72-43.

وعقب نهاية اللقاء احتفل الفريق الأحمر بتسلم كأس البطولة وميداليات المركز الأول، بعد أن حقق الفريق اللقب بعد مسيرة حافلة.