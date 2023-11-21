الاتحاد السكندري يسقط الأهلي في نصف نهائي دوري مرتبط السلة

ياسر رشاد - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي في فخ الهزيمة أمام نظيره فريق الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على صالة استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن نصف نهائي بطولة دوري المرتبط لكرة السلة.

إقرأ أيضًا..

استطاع فريق الاتحاد السكندري في تحقيق فوز كبير على نظيره الأهلي بنتيجة 75-61.

وكان الأهلي تأهل إلى دور نصف النهائي بعدما تخطى الزمالك في دور الـ 8، بالفوز عليه في مواجهتي الذهاب والإياب.

فيما صعد الاتحاد السكندري إلى دور قبل النهائي من دوري المرتبط لكرة السلة بعد الفوز على الجزيرة في دور ربع النهائي.