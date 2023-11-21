سلة الاتحاد تتفوق على الأهلى بفارق 14 نقطة بحضور مصيلحى

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الفريق الاول لكرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى بقيادة الكابتن أحمد عمر المدير الفنى على فريق النادى الاهلى بنتيجة " 75-61" اى بفارق 14 نقطة فى ظل غياب المدير الفنى الاسبانى أوجيستى الذى كان يتابع المباراة من المدرجات نظرا للإيقاف وذلك فى إطار مباراة الذهاب من الدور نصف النهائى الذى أنتهى منذ قليل بصالة برج العرب

واستطاع زعيم الثغر ان يتقدم طوال المباراة بدفاع شرس تحت الباسكت من نجوم الفريق أنس أسامة وبيبو كما شهدت المباراة تألق كل من المحترف الاجنبى " كريس" الذى بدأ يندمج مع الفريق وأيضا كل من دولا و هيثم كمال

وكان قد حضر المباراة محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى وحازم الرجال أمين الصندوق وعضو مجلس الادارة وسط الحضورالجماهيرى الكامل العدد بـ 500 مشجع كما حدده رجال الامن

ومن جانبه قال مصيلحى " الحمدلله على الفوز المستحق للاعبى الاتحاد بقيادة الكابتن أحمد عمر ولكن لازالت النتيجة فى الملعب حيث ان تلك المباراة تعتبر بمثابة الشوط الاول من جولة الصعود الى النهائى بالاضافة الى نتائج المرتبط وان شاء الله بعد غد الخميس فريق الاتحاد لن يخذل جماهيره المؤازرة للفريق الاخضر"

وأختتم مصيلحى تصريحاته محذرا من الشعور بالثقة الزائدة والغرور بالنتيجة حتى يصل الفريق الاخضر لبر الامان ومعه البطولة بالشاطبى