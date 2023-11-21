تعرف على تردد القناة الناقلة لـ مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026، والتي ستقام فجر اليوم الأربعاء.

وسيلاقي منتخب البرازيل نظيره الأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 المقبلة، الأربعاء في الثانية ونصف فجرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة ونصف فجرًا بتوقيت مكة المكرمة.

وستقام مباراة البرازيل ضد الأرجنتين على ملعب «ماراكانا» الشهير بمدينة ريو دي جانيرو المباراة المرتقبة، ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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تردد القناة الناقلة لمباراة البرازيل ضد الأرجنتين

ستذاع مباراة البرازيل والأرجنتين عبر شاشة قنوات SSC السعودية، وبالتحديد قناة SSC1 HD، بصوت المعلق الرياضي فهد العتيبي.

وسيتم مشاهدة المباراة عبر القمر الصناعي عرب سات التردد: 12380 الاستقطاب: أفقي الترميز: 27500 التصحيح: 3/4.