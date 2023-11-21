الزمالك يقدم مقترحًا لـ سبورتنج لحل أزمة شيكابالا

قدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مقترحًا إلى مسئولي سبورتنج لشبونة البرتغالي من أجل حل أزمة غرامة شيكابالا قائد الفريق، وإيقاف القيد.

ويعاني نادي الزمالك من أزمة إيقاف القيد بعدما تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميًا نظيره “فيفا”، يفيد بإيقاف القيد في القلعة البيضاء بسبب مستحقات نادي سبورتنج لشبونة بخصوص صفقة شيكابالا.

وكان نادي الزمالك قد طلب تقسيط غرامة شيكابالا والتي تقدر بـ مليون دولار، و500 ألف دولار لصالح سبورتنج لشبونة.

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واقترح مسئولو الزمالك على نادي سبورتنج لشبونة دفع الغرامة الموقعة عن طريق التقسيط على 3 دفعات من أجل فتح القيد.

وأرسلت إدارة الزمالك خطابًا رسميًا إلى سبورتنج لشبونة، في محاولة أخيرة لتقسيط المبلغ، لحل أزمة إيقاف القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وينتظر مسؤلي القلعة البيضاء الرد، لبدء الإجراءات في تحويل الغرامة الموقعة على شيكابالا قائد الفريق.

وكان نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، قد رفض في وقت سابق طلب مسئولي الزمالك بتقسيط الغرامة المستحقة، بسبب انتقال شيكابالا إلى الأبيض عام 2015.