سلة الاهلي تتعثر أمام الاتحاد في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بنادي الاتحاد السكندري، فوزًا مستحقًا على النادي الاهلي، في المباراة التي جمعتهما اليوم في دوري المرتبط للموسم الجاري.

وحل الاهلي حامل اللقب في النسخة الأخيرة، ضيفًا على الاتحاد السكندري، على صالته في برج العرب بالإسكندرية، في إياب نصف نهائي دوري المرتبط.

وتفوق الاتحاد في شوطي المباراة، بعدما حسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة 39-27، قبل أن يواصل السيطرة على المباراة في الشوط الثاني وإنهاءه بنتيجة 75-61.

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ويتقدم الاتحاد السكندري على الاهلي بهذه النتيجة، بعدما منحه فريق الرجال الأفضلية، عقب تعثر فريق المرتبط تحت 18 عامًا.

وكان فريق مرتبط الاهلي تحت 18 عامًا حقق الفوز في وقت سابق اليوم على الاتحاد، ليشتعل الصراع على بطاقة العبور للنهائي قبل مباراة الإياب.

وخاض الاهلي مباراته اليوم في غياب الإسباني أوجستي بوش، والذي يواجه عقوبة الإيقاف في الفترة الحالية، بعد طرده أمام الزمالك في الدور ربع النهائي.