فرنسا تستهدف تكرار رقم تاريخي في ختام 2023

يستهدف منتخب فرنسا الأول لكرة القدم بقيادة ديديه ديشامب، تسجيل رقم قياسي بالفوز أمام اليونان، في التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وبحسب شبكك أوبتا المتخصصة في الإحصاءات والارقام الرياضية، يمكن لمنتخب فرنسا أن يختتم عام 2023 بتحقيق 8 انتصارات في أكبر عدد من المباريات حال فوزه اليوم على نظيره اليوناني.

وأشارت الشبكة العالمية أنها ستكون هذه هي المرة الأولى التي ينهي فيها منتخب الديوك عامه بالفوز بنسبة 100% في المباريات الرسمية منذ عام 2003 (10/10).

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يذكر أن منتخب فرنسا حقق أكبر انتصار في تاريخه بفوزه 14-صفر على عشرة لاعبين من جبل طارق ضمن تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 يوم السبت الماضي.

ويتصدر منتخب الديوك المجموعة الثانية برصيد 21 نقطة من 7 انتصارات محققا العلامة الكاملة في مشواره بالتصفيات القارية، ويتواجد منتخب هولندا في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، وتأهلا المنتخبين سويا لنهائيات يورو 2024.

بينما يحتل منتخب اليونان المركز الثالث برصيد 12 نقطة في المجموعة.