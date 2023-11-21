سبب ظهور ثلاثي الزمالك المتمرد في صالة الجيم

كشف نادي الزمالك، سبب ظهور الثلاثي أحمد فتوح، محمد صبحي ومصطفى الزناري، مساء اليوم الثلاثاء، في مقر القلعة البيضاء الرئيسي في ميت عقبة.

وظهر اليوم الثلاثاء، في مقر نادي الزمالك الرئيسي في ميت عقبة، الثلاثي محمد صبحي، مصطفى الزناري ومحمد صبحي، وتدريباتهم في الصالة الرياضية “الجيم”.

ونشر محمد صبحي حارس مرمى الزمالك، مقطع فيديو له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ويواجه الثلاثي عقوبة الإيقاف في نادي الزمالك حاليًا، مع قرار مجلس الإدارة بعرضهم للبيع بسبب أزمتهم الأخيرة قبل مباراة زد في الدوري المصري الممتاز.

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وأوضح مصدر من نادي الزمالك، عن سبب ظهور الثلاثي، وحقيقة الأنباء التي تشير للعفو عنهم وعودتهم للتدريبات من جديد.

وقال المصدر أنه الثلاثي تم تجميدهم وقرار عرضهم للبيع مستمر حتى الآن، ولكنهم غير ممنوعين من دخول النادي وخوض التدريبات ولكن منفردين وليس رفقة باقي اللاعبين، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الإدارة.