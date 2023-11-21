موعد مباراة الاهلي ضد الاتحاد السكندري في إياب قبل نهائي دوري مرتبط السلة

وضع الفريق الأول لكرة السلة رجال بنادي الاتحاد السكندري، قدمًا في نهائي بطولة دوري المرتبط للنسخة الجارية، بعد الفوز على الاهلي في الذهاب اليوم.

وحسم فريق مرتبط الاهلي المباراة لصالحه ضد مرتبط الاتحاد تحت 18 عامًا، قبل أن يأتي فريق الرجال ويحسم القمة مساء اليوم، على صالة برج العرب في الإسكندرية.

وتحتسب مباراة المرتبط بنقطة، بينما تحتسب مباراة الرجال بنقطتين، وهو ما يمنح زعيم الثغر الأفضلية قبل مباراة إياب نصف نهائي دوري المرتبط للموسم الجاري.

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موعد مباراة الاهلي ضد الاتحاد السكندري في دوري مرتبط السلة

ومن المقرر أن يتجدد اللقاء بين الاهلي ونظيره الاتحاد السكندري، في إياب نصف نهائي دوري مرتبط السلة، مساء الخميس المقبل

وستقام مباراة المرتبط تحت 18 عامًا في تمام السادسة مساء الخميس المقبل، والتي تستضيفها صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وستقام مباراة الرجال في تمام السادسة الثامنة مساء من اليوم ذاته، لحسم المتأهل إلى المباراة النهائية.