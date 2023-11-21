قبل الكلاسيكو المرتقب.. تاريخ مواجهات البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يواجه منتخب البرازيل نظيره الأرجنتين، الساعة 2:30 صباح غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وتقام المباراة على ملعب "ماراكانا".

والتقى الثنائي 9 مرات في 5 نسخ من تصفيات كأس العالم، 2002، 2006، 2010، 2018، 2022، وحقق منتخب البرازيل الفوز 4 مرات، فيما فاز منتخب الأرجنتين مرتين، وتعادل الثنائي 3 مرات.

تصفيات كأس العالم 2002

حقق منتخب البرازيل الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم في الجولة السادسة، فيما حقق منتخب الأرجنتين الفوز في مباراة الإياب بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الـ 15.

تصفيات كأس العالم 2006

انتصر منتخب البرازيل على الأرجنتين في مباراة الذهاب بنتيجة 3-1، فيما فاز منتخب الأرجنتين في مباراة الإياب بنتيجة 3-1.

تصفيات كأس العالم 2010

تعادل منتخبا الأرجنتين والبرازيل في مباراة الذهاب سلبيا، وخسر منتخب الأرجنتين في مباراة العودة بنتيجة 3-1.

تصفيات كأس العالم 2018

انتهت مباراة الذهاب بين الأرجنتين والبرازيل بالتعادل 1-1، فيما حقق منتخب البرازيل الفوز في مباراة الإياب بنتيجة 3-0.

تصفيات كأس العالم 2022

تعادل منتخبا الأرجنتين والبرازيل في مباراة الذهاب سلبيا، فيما ألغي لقاء الإياب بقرار من "فيفا" بسبب مخالفة بروتوكول كورونا.

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